Çorum'un Alaca ilçesinde oyun oynadığı sırada kafası parktaki spor aletine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Denizhan Mahallesi Çınarlı Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynayan bir çocuğun kafası, parkta bulunan spor aletinin arasına sıkıştı. Kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtarılamayan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkartıldı.