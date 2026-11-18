Çorum Alaca'da kafası spor aletine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Alaca ilçesinde Denizhan Mahallesi'ndeki Çınarlı Park'ta oyun oynayan çocuğun kafası spor aletine sıkıştı. 112'ye yapılan ihbar üzerine gelen Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
Çorum'un Alaca ilçesinde oyun oynadığı sırada kafası parktaki spor aletine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Denizhan Mahallesi Çınarlı Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynayan bir çocuğun kafası, parkta bulunan spor aletinin arasına sıkıştı. Kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden kurtarılamayan çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen Alaca Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Kaynak: İHA
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