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Çorum'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Araç Ağaca Çarptı - Son Dakika
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Çorum'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Araç Ağaca Çarptı

Çorum\'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Araç Ağaca Çarptı

Çorum'un Alaca ilçesinde, ilçeden köye seyir halinde olan araç aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araç şoförü yaralandı ve araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

03.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:30
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Çorum'un Alaca ilçesinde, ilçeden köye seyir halinde olan araç aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaza Alaca - Boğaziçi (Hışır) köyü yolundan meydana geldi. Alaca istikametinden Boğaziçi köyü istikametine seyir halinde olan Sevda C. (41) yönetimdeki 19 KC 367 plakalı araç yola çıkan Köpeğe çarpmamak İçin direksiyonu kırdı, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan araç şoförü Sevda C.(41) Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken araç da maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çorum'da Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Sonucu Araç Ağaca Çarptı - Son Dakika
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