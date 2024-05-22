Çorum'da Otoparkta Park Halindeki Araç Çalındı - Son Dakika
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Çorum'da Otoparkta Park Halindeki Araç Çalındı

Çorum\'da Otoparkta Park Halindeki Araç Çalındı

Çorum'un Kale Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta park halinde bulunan bir araç, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Çalıntı araç, bir süre gezildikten sonra Bozdoğan 1. Sokak üzerinde park edilerek terk edildi. Polis ekipleri, çalınan aracı sahibine teslim ederken, şüpheli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

22.05.2024 20:59
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Çorum'da otopark içerisinde park halinde bulunan otomobili çalan 2 kişi bir süre gezdikten sonra çalıntı aracı park edip kaçtı.

Olay, Kale Mahallesi Harmanlar 1. Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi sokak üzerindeki bir otoparka gelerek bir otomobilin arka camını söküp içeri girdi. Aracın yedek anahtarını bularak çalıştıran şahıslar şehir içerisinde gezmeye başladı. Araç sahibin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada çalıntı araç Bozdoğan 1. Sokak üzerinde park halinde bulundu.

Çalınan araç sahibine teslim edilerek, şüpheli iki şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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