Çorum Osmancık'ta markette çalışan kadın eski eşi tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Çorum Osmancık'ta markette çalışan kadın eski eşi tarafından vurularak öldürüldü

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Çorum Osmancık\'ta markette çalışan kadın eski eşi tarafından vurularak öldürüldü
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Çorum'un Osmancık ilçesinde bir markette çalışan kadın, eski eşi İsmail B. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Aynı silahla kendini vuran İsmail B. de kaldırıldığı hastanede öldü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir markette çalışan kadın, eski eşi tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından aynı silahla kendini vuran şahıs kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail B., eski eşi Yasemin Y.'nin çalıştığı markete gitti. Çıkan tartışma üzerine Yasemin Y.'yi tabancayla vuran İsmail B., ardından aynı silahla kendini vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yasemin Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İsmail B. ise kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan İsmail B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOsmancıkCinayetÇorumOlaySon Dakika

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