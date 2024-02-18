Dalgıçlar midye çiftliğinde kayıp mürettebatı arıyor - Son Dakika
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Dalgıçlar midye çiftliğinde kayıp mürettebatı arıyor

Dalgıçlar midye çiftliğinde kayıp mürettebatı arıyor

İmralı Adası açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları devam ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, midye çiftliğine dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürüyor. Midye çiftliği, dalgıçlar tarafından kontrol edilerek cansız bedenlerin takılma ihtimali araştırılıyor.

18.02.2024 22:39
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Dalgıçlar kayıp mürettebatı aramak için midye çiftliğine dalış gerçekleştirildi

BURSA - İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisinin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları sürerken Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, midye çiftliğine dalış gerçekleştirerek arama çalışmaları yapıyor.

Balıkesir'in Marmara Adasından yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerinde geminin enkazına dalış yaparak 5 kayıp mürettebatı arama çalışması gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ise geminin enkazına yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan midye çiftliğine 2 dalgıç dalış gerçekleştirdi. Üst kısmından dubalarla bağlı olan ve 20 metre derinliğe kadar inen halatlarla dolu midye çiftliği, herhangi bir cansız bedenin takılma ihtimaline karşı dalgıçlarla kontrol ediliyor.

Kaynak: İHA

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