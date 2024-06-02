Darbeci eski asker Adana polisinden kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Darbeci eski asker Adana polisinden kaçamadı

Geniş Video İzle

Kars'ta uzman çavuş olarak görev yaparken 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Adana'da yakalandı. Eski Uzman Çavuş Serdal Bağcılar, terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı nedeniyle ihraç edildi ve tutuklandı. Yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası alan Bağcılar, kaçmak yerine polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

02.06.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darbeci eski asker Adana polisinden kaçamadı

ADANA - Kars'ta uzman çavuş olarak görev yaparken 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Adana'da yakalandı.

15 Temmuz darbe girişiminde, Kars'ta görevli olan eski Uzman Çavuş Serdal Bağcılardarbeci zırhlı birliklerle ortak hareket ederken terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı nedeniyle ordudan ihraç edildi.

İhraç olan Bağcılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bağcılar'a, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı. 4 yıl cezaevinde kalan şüpheli daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheli yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. FETÖ'cü asker teslim olmak yerine kaçtı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de firari hükümlünün, Yüreğir ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

Polisler şüpheliyi saklandığı evde yaptığı operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha sonra da cezaevine gönderildi.

Darbeci eski asker Adana polisinden kaçamadı
Kaynak: İHA

15 Temmuz, Bağcılar, Adana, Kars, Güvenlik, Adliye, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Darbeci eski asker Adana polisinden kaçamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:07 İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
09:00 İstanbul Küçükçekmece’de bina çöktü Enkaz altında kalanlar var İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:51 İstanbul’da tekne battı, içindekiler ölümden döndü İstanbul'da tekne battı, içindekiler ölümden döndü
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
23:49 İsrail’de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu’ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz
22:27 ABD’de FETÖ’cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 10:39:49. #1.12#
SON DAKİKA: Darbeci eski asker Adana polisinden kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement