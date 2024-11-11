Darıca'da Yol Verme Kavgası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Darıca'da Yol Verme Kavgası: 5 Yaralı

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Yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü, 5 kişi yaralandı ve 5 kişi serbest kaldı.

11.11.2024 13:08
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Yol verme tartışmasının meydan kavgasına döndüğü kavga kamerada: 5 kişi silahla yaralandı

Adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma meydan kavgasına döndü. Çıkan olaylarda 5 kişi silahla yaralanırken, adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, öncesi gün akşam saatlerinde Nene Hatun mahallesi Ertuğrul Gazi caddesinde meydana geldi. Trafikte yol verme meselesinden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Cadde üzerinde kalabalık grup birbirlerine sopa ve silahlarla saldırdı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kavga neticesinde 5 kişi silahla yaralandı.

20 kişinin ifadesi alındı

Olayla ilgili 20 şahıs yakalandı. 15 şahıs polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen B.S. ile V.H. yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili biri kuru sıkı olmak üzere iki silah ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Darıca'da Yol Verme Kavgası: 5 Yaralı - Son Dakika

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