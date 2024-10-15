Datça Açıklarında 36 Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde seyreden yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada 36 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 36 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA