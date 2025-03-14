DEAŞ Saldırı Planlayıcısı İstanbul'da Yakalandı

Bayrampaşa'da ki evinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü saldırı planlayıcısı olduğu tespit edilen ve Mısır'dan Makedonya'ya sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye kaçarak İstanbul'da saklandığı ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü destekçisi, terör saldırısı planlarında rol aldığı tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Kuzey Makedonya'lı Rıjad Kamberi (22)'nin Mısır'dan Kuzey Makedonya'ya sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye kaçarak İstanbul'da saklandığı ortaya çıktı.

Evine yapılan operasyonla gözaltına alındı

Öte yandan soruşturma çerçevesinde, Rıjad Kamberi'nin Bayrampaşa'da ki adresine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Rıjad Kamberi, gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL