4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-22" operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Gelincik köyü yakınlarında jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında, kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların kimlikleri belirlenirken, araçta yapılan aramada 1 adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili işlemler devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada başlayan 'kız meselesi' tartışması bir parkta kavgaya dönüştü. Kavgada 16 yaşındaki genç 6 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından 6 şüpheli tutuklandı.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy, başrol olduğu Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı. Son sahnesini çekerek ekibe veda eden oyuncu, bebeğiyle ilgilenmek istediği için bir süre setlerden uzak kalacak.
Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde bir sürücü, 2 otomobile makas atarak kaza yapmalarına sebep oldu ve olay yerinden kaçtı. Ancak daha sonra geri dönerek kaza mahaline geldi. Polis ekipleri olayı soruştururken, kazaya karışan tüm sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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