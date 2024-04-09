4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-22" operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı.

09.04.2024 08:07  Güncelleme: 08:10
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4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-22" operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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