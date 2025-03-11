Define Ararken Cinayet - Son Dakika
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Define Ararken Cinayet

4 yıl önce ormanda kafası kesilmiş bulunan Umut Can Arslan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

11.03.2025 22:54
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Ormanlık alanda 4 yıl önceki kesik baş olayında gencin 'define' kurbanı olduğu ortaya çıktı

Başı gövdesinden ayrılı bulunan kişinin, ormanlık alanda define ararken aralarında anlaşmazlığa düştüğü şüpheliler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Eşzamanlı operasyonla yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 yıl önce ormanlık alanda kafası vücudundan ayrılmış olarak bulunan 2002 doğumlu Umut Can Arslan'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Arslan'ın ormanlık alanda define aradığı şüphelilerle anlaşmazlığa düşmesi üzerine öldürüldüğü belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

20.03.2021 günü Taşağıl Sağırin Mahallesi Taşkesiği Mevkiinde ormanlık alanda başı gövdesinden ayrılmış olarak bir erken cesedi bulunmuş, yapılan araştırmalar sonucunda bulunan cesedin 2002 Bolu doğumlu Umut Can Arslan olduğu belirlenmişti. Yapılan tahkikat ve incelemeler sonucunda olayın ormanlık alandaki yabani hayvanlar tarafından paralanması ihtimali göz önüne alınarak, ölüm öncesi intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlenememişti.

Dosya tekrar incelendi, 10 şüpheli gözaltına alındı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı 2025 yılında mevcut tahkikat dosyasının tekrardan incelenmek üzere Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gönderdi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine yapılan çalışmalar neticesinde, olayın meydana geldiği tarihte olay yerinin yakınında olduğu tespit edilen 10 şüpheli Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği başarılı operasyonuyla ikametlerinde yakalandı.

Define ararken anlaşmazlığa düşmüşler

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; şüphelilerin Umut Can Arslan ile birlikte define aramak amacıyla bölgeye geldikleri, aralarında çıkan anlaşmazlık neticesinde Umut Can Arslan'ı öldürdükleri belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 mm, 35 adet 7,65 mm fişek, 2 adet flash bellek ele geçirildi.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından şüphelilerden D.A.,F.Z. A. K. ve R.A. Ş. ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığından serbest bırakılırken İ.B. K., H.E. K. ve H. A . Mahkeme tarafından Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 kişi tutuklandı

Tutuklanmak üzere 'kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimine sevk edilen Halil Kara, Cüneyt Ceyhan, Hüseyin Kaya, Zeynep Kara 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Ilıca S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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