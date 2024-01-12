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Denizkurdu Tatbikatı'nda şehit olan dalgıç Bahadır Canbulat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Denizkurdu Tatbikatı'nda şehit olan dalgıç Bahadır Canbulat son yolculuğuna uğurlandı

Muğla Marmaris'te gerçekleştirilen Denizkurdu Tatbikatı sırasında fenalaşarak şehit olan TCG Edremit gemisinde görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat, Balıkesir'in Erdek ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve birçok yetkili katıldı.

Denizkurdu Tatbikatı\'nda şehit olan dalgıç Bahadır Canbulat son yolculuğuna uğurlandı
12.01.2024 - 15:00,
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Muğla Marmaris'te gerçekleştirilen Denizkurdu Tatbikatı sırasında fenalaşarak şehit olan TCG Edremit gemisinde görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat, son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Balıkesir'in Erdek ilçesindeki evine Türk bayrağı asılırken, cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Denizkurdu Tatbikatı sırasında mayın temizleme faaliyetinde bulunan TCG Edremit gemisinde görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat (25), dalış eğitimi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Şehidin Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Canbulat için ilk tören Erdek Mayın Filo Komutanlığı'nda düzenlendi. Basına kapalı olarak düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı Piri Reis Camii'ne getirildi. Şehidin annesi Necla Topallar, oğlunun resmine sarılıp öperken gözyaşları sel oldu. Baba Tamer Canbulat ise ayakta durmakta zorlanırken, taziyeleri kabul etti. Cuma namazını müteakip Piri Reis Camii'nde kılınan cenaze namazı ile şehit Bahadır Canbulat, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milletvekilleri Serkan Sarı, İsmail Ok, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizkurdu Tatbikatı'nda şehit olan dalgıç Bahadır Canbulat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizkurdu Tatbikatı'nda şehit olan dalgıç Bahadır Canbulat son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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