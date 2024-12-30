Denizli'de 16 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu

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Denizli'de 16 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 16 yaşındaki genç ailesi tarafından evde ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde hava almak için dışarıya çıkan karı koca evlerine döndüklerinde 16 yaşındaki çocuğu İ.S.K.'nın yerde hareketsiz şekilde yatarken buldular. Anne ve babanın feryatlarını duyan komşuları apartmanın 4. katını çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık Merkezi'ne durumu ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, itfaiye ve çok polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.S.K.'nın hayatını kaybettiği tespit etti. Çocuğun bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.