Denizli\'de freni patlayan otomobil ağaçlara çarptı: 5 yaralı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde freni patlayan otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarpıp paramparça oldu. Otomobilin kopan motoru ve parçalarının yola saçıldığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kazada, sabah saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli – İzmir karayolunda seyir halinde olan 07 AAB 978 plakalı Tofaş marka otomobil, Hacieyüplü Kavşağı geçince, iddiaya göre freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Süratli olduğu için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sağlayamadığı otomobil, orta refüje çıkarak ağaçlara çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle paramparça olan otomobilin ön tarafı çarptığı ağaca takılı kalırken; kopan motoru ve diğer kısımları ise yola saçıldı. Kazada, parçalanarak savrulan otomobilde bulunan 6 kişiden 5'i yaralandı. İlk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücülerin yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, aracın kopan parçalarının başka bir kazaya nenden olmaması için güvenlik önlemi aldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yoldaki trafik normale dönerken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - DENİZLİ