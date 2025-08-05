Denizli\'de Suç Oranları Düştü

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun tarafından açıklanan 2025 Temmuz ayı asayiş verilerine göre kentte bir önceki yılın aynı ayına göre malvarlığına karşı işlenen suç oranlarında yüzde 17,5 azalma yaşandığı görüldü. Kentteki trafik denetimlerinde ise 161 bin 810 araç denetiminin yapıldığı, farklı ihlallerden 736 sürücü belgesine el konulduğu belirtildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Temmuz ayı asayiş verilerini paylaştı. Kentte özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik hazırlanan risk analizleri doğrultusunda düzenli ve sık devriye görevleri gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Coşkun, hırsızlık suçuna karışması muhtemel şahıslar üzerinde fiziki ve teknolojik sistemler aracılığıyla sıkı takip yapıldığını dile getirdi. Dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları sürekli olarak bilgilendirdiklerini dile getiren Vali Coşkun, "İlimizde meydana gelen dolandırıcılık olaylarının faillerinin yakalanması amacıyla Denizli ve 6 farklı ilde yapılan 2 operasyon neticesinde 37 şüpheli şahıs yakalanmış, 28 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren 1 çıkar amaçlı organize suç çetesi çökertilmiştir. 2025 yılı Temmuz ayında, 2024 yılı Temmuz ayına göre, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 3,1 oranında artış, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 17,5 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Çalışmalar neticesinde 2025 yılı Temmuz ayında ilimizde meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 96'sı, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98,2'si, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 66,7'si aydınlatılmıştır. Hakkında arama kararı olan şahısların, teknolojik imkanları etkin şekilde kullanarak en kısa sürede yakalanıp adli mercilere teslimini sağlamak ve bu süreçte yeni suç işlemesini önlemek amacıyla yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçundan 25, yağma/gasp suçundan 5, dolandırıcılık suçundan 22, kasten öldürme suçundan 3, cinsel suçlardan 8, terör suçlarından 5, narkotik suçlarından 36, kaçakçılık suçlarından 20, siber suçlardan 26, diğer suçlardan 134 şahıs ve 359 ifadeye yönelik olmak üzere toplam 643 şahıs yakalanmıştır" dedi.

Ayrıca terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütüne üye olma suçundan 6 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Kaçakçılara yönelik 1 ayda 50 operasyon düzenlendi

Organize suç olayları ve çeşitli kaçakçılık suçlarına karşı da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Organize suç olayları, silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, biyokaçakçılık, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, tefecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 50 operasyonda; 84 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan aramalarda; 5 bin 760 adet sarma sigara, 16 bin 200 adet makaron, 40 adet paketlenmiş tütün, 26 adet elektronik sigara, 3 bin 345 litre etil alkol, 10 litre kaçak içki, 240 adet alkol kiti, 500 paket kaçak sigara, 3 bin 129 adet tarihi eser, 3 adet tarihi eser arama dedektörü ve 22 adet cep telefonu ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Narkotik timleri zehir tacirlerine yönelik operasyonları sürdürüyor

Hem jandarma hem de emniyet sorumluluk sahasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik teknolojik destekli risk haritası yapıldığını belirten Vali Coşkun, analizlere göre park, metruk bina, okul, dershane gibi özellikle gençlerin yoğun bulunduğu bölgelerde devriye ve takip görevlerine ağırlık verildiğini dile getirdi. Temmuz ayında zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlara değinen Vali Coşkun, "İlimizde 2025 yılı Temmuz ayında, Uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcısı şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 46 şahıs, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 191 şahıs, izinsiz kenevir ve haşhaş yetiştirmekten 8 şahıs olmak üzere toplam 245 şahsa adli işlem yapılmıştır. Uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda; 67 bin 379 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde bonzai, 4 bin 497 gram esrar, 17 adet ecstasy hap, bin 637 adet sentetik ecza hap, 460 kök kenevir bitkisi, 170 gram metamfetamin, 51 gram eroin, 5 gram sentetik bonzai ve 23 gram skunk ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Siber devriyelere takılan 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Jandarma ve polis ekiplerinin siber devriyelerini aralıksız sürdürdüğünü belirten Denizli Valisi Coşkun, "2025 yılı Temmuz ayında Siber suçlarla mücadele kapsamında; siber devriye faaliyetleri sonucunda, suç unsuru tespit edilen toplam 484 şahıs/hesap ile ilgili adli işlem yapılmıştır. Ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik gerçekleştirilen 19 operasyon sonucunda 19 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yılın ilk 7 ayında 1 milyon 399 bin 587 araç denetimi yapıldı

Sürücü ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla polis ve jandarma trafik birimleri tarafından otoyol, devlet karayolu, il yolu ve kazaların yoğunlaştığı cadde, sokak, kavşaklarda, radar, drone destekli ve fiziki çalışmalara yoğunluk verildiğini dile getiren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "2025 yılı Temmuz ayı içerisinde 161 bin 810 aracın trafik kontrol ve denetimleri yapılmış, muayenesi olmayan, cam filmi takılı, abartı egzozlu ve sigortasız olmak üzere toplam 2 bin 259 araç trafikten men edilmiştir. Trafikte yapılan alkol denetimlerinde, 656 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 28 sürücüye alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten, 52 araç sürücüsüne ise diğer ihlallerden olmak üzere toplam 736 sürücü belgesine el konulmuştur. 2025 yılı Ocak-Temmuz aylarını kapsayan 7 aylık dönemde ise, 1 milyon 399 bin 587 aracın trafik kontrol ve denetimleri yapılmış, 14 bin 671 araç trafikten men edilmiştir. 3 bin 405 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 167 sürücüye alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten, 373 araç sürücüsüne ise diğer ihlallerden olmak üzere toplam 3 bin 945 adet sürücü belgesine el konulmuştur. 2025 yılı Temmuz ayında yapılan trafik denetimlerinde, 2024 yılı Temmuz ayına göre; denetlenen araç sayısında yüzde 19 oranında bir artış meydana gelmiş olup cezai işlem uygulanan araç ve sürücü sayısında yüzde 4 oranında bir artış meydana gelmiştir" dedi.

133 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kentteki insan ticari riski altında bulunan hassas grupların korunmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğüne değinen Vali Coşkun, "Bu kapsamda 2025 yılı Temmuz ayında ilimizde bulunan 6 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 bin 719 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapılmış, yapılan denetimler neticesinde

133 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında sınır dışı işlemi başlatılmıştır. 2025 yılı Temmuz ayında 1 Göçmen Kaçakçılığı olayı meydana gelmiş, olaya karışan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır. Temmuz ayı içerisinde göçmen kaçakçılığı olaylarına karşı yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul ilinden gelip Denizli üzerinden Fethiye ilçesine geçtiği tespit edilen araç üzerinde yapılan aramalarda, 3 Senegal, 3 Etiyopya, 2 Kamerun, 2 Eritre ve 1 Gabon uyruklu olmak üzere toplam 11 yabancı uyruklu mağdur ve olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 1 Türk ve 1 Kamerun uyruklu 2 şüpheli şahıs yakalanmış, organizatör 1 yabancı uyruklu şahıs tutuklanmış, 11 yabancı uyruklu mağdur sınır dışı edilmiştir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ