Denizli\'de trafik kazasında motosiklet yolcusu hayatını kaybetti

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışan motosiklette yolcu konumunda bulunan üniversiteli genç hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeyken aniden yola çıkan araca çarpmamak için manevra yapan F.A. idaresindeki 20 AIR 209 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen M.K.'nın kullandığı 20 ALE 881 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu konumunda bulunan 21 yaşındaki Mustafa Can Gözlükaya yola savruldu. Kazada yaralanan 2 sürücü ile Mustafa Can Gözlükaya olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Tedavi altına alınan üniversite öğrencisi Mustafa Can Gözlükaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözlükaya, Bağbaşı Mahalle Mezarlığında toprağa verilirken, kazada yaralanan sürücülerin tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Eski il hakemlerinden olan Mustafa Can Gözlükaya'nın Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Denizli Şubesi üyesi ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şubesi gözlemcilerinden Ramazan Gözlükaya'nın oğlu olduğu öğrenildi. - DENİZLİ