Denizli'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheliler - Son Dakika
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Denizli'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheliler

Denizli'de dur ihtarına uymayan motosikletli şüpheliler, kaza sonrası uyuşturucu ile yakalandı.

12.10.2024 21:55
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Denizli'de uygulama esnasında dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada tek taraflı kaza sonucu motosiklette bulunan biri yabancı 2 şüpheli yakalandı. Şahısların üst aramalarında uyuşturucu bulundu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin 11 Ekim 2024 tarihinde şok uygulama esnasında bir motosikletliden şüphelenerek durdurmak istedi. Durdurulmak istenen motosiklet dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada yaptığı tek taraflı kaza sonucu motosiklette bulunan biri yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında, 6 parça halinde 18.60 gram Metamfetamin maddesi, 4 adet Lyrica hap ve 200 içmelik sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Ayrıca yakalanan şüpheli şahısların birinin 3 ayrı dosyadan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Aranan şahıs Adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli şahıs hakkında adli işleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheliler - Son Dakika

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