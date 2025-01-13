Depremde yıkılan otelin sahibine hapis cezası

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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Arıkan Otel'in yıkılmasına ilişkin davada, karar duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar yapı sahibi Adnan Arıkan, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın ile mimari proje müellifi A.Ş. duruşmada yer almadı.

AVUKATLAR BERRAT İSTEDİ

Depremde yıkılan otelde eşini kaybeden müşteki Gülsüm Çalışkan, sanıkların en üst sınırdan ceza almalarını talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin binanın yıkılmasına ilişkin kusurlarının bulunmadığını öne sürerek, daha kapsamlı bir bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu ve müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan binanın yapı sahibi Adnan Arıkan'ı 9 yıl 5 ay 10 gün, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın'ı 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ceza ehliyetine engel raporu bulunan mimari proje müellifi A.Ş. hakkındaki davanın tefrikine karar verdi.