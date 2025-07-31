Dereağzı Mahallesi\'nde 8 Gündür Su Yok, Vatandaşlar İsyan Etti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde yaklaşık 8 gündür su akmıyor; yazlıkçıların yaşadığı bölgede vatandaşlar isyan bayrağını çekti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, özellikle yaz aylarında nüfusu artan Dereağzı Mahallesi susuzlukla mücadele ediyor. TESKİ'nin arıtma tesislerinin dibinde oturduklarını belirten vatandaşlar, 90'lı yılların su krizini yaşadıklarını ifade etti. Mahallede bazı bölgelerde su verilirken, bazı bölgelerde ise musluklardan günlerdir bir damla bile akmadığı öğrenildi.

Suyun uzun süre verilmemesi nedeniyle bazı yazlıkçılar bölgeden ayrılırken, kalan vatandaşlar ise tankerlerden su taşıyarak temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. TESKİ'ye ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e tepkiler artıyor. Vatandaş, TESKİ'nin arıtma tesisinin dibinde yaşam mücadelesi veriyor.

"Kendi halimize terk edildik"

Mahalle sakinlerinden Canan Başıbüyük, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

"Dereağzı Mahallesi burası. TESKİ arıtma tesislerinin hemen dibindeyiz. Yaklaşık 8 gündür suyumuz akmıyor. O kadar tanker geliyor ama biz bir damla bile su göremedik. Evlerimiz biraz yüksekte diye su bize çıkmıyor dediler. Mahallenin bazı bölümlerine su verilirken, bazı yerleri unutulmuş gibi. Hiçbir yetkili çıkıp da nedenini açıklamıyor. Kendi başımızın çaresine bakıyoruz, tankerlerden su doldurup idare ediyoruz. TESKİ'nin Süleymanpaşa'da yaptığı seferberliği burada da görmek istiyoruz. Burası kendi haline terk edildi." - TEKİRDAĞ