Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı

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Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda, hastane polisi, hastane jandarması, hastane güvenlik görevlisi ve hasta yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Saldırı sonrası hastanede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı ve saldırıda kullanılan araç terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

31.08.2024 09:00  Güncelleme: 09:11
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Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 02.30 sıralarında acil servis bölümünün önüne gelen kimliği belirlenemeyen kişiler, hastaneye doğru ateş açtı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, 1'i hastane polisi, 1' hastane jandarması, 1'i hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI ÖNLEM ALINDI

Saldırı sonrası acil servisin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, hastanede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda polis özel harekat ile çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları tespit edip yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemeler sürüyor.

SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ, TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Sabah saatlerinde İstanbul Valiliği olay ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "31 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" denildi.

Olay yerinden kareler;

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Bahçelievler Devlet Hastanesi\'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Feti Ahmet ÖZAY: yasalar derhal agirlastirilmali degistirilmeli artik kanunlar caydirici degiller. 28 0 Yanıtla
  • Mehmet Topal: ifadesi alınır sonra serbest kalır ta ki birileri öldürene kadar 26 0 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz: ülkede ne zaman nasıl olecegimiz belli değil Teksas 18 0 Yanıtla
  • Serhat Güngörür: Bu cesareti nereden alıyorlar bir düşünmek lazım 9 0 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Olayın güzel tarafı yaralılara anında müdahale yapılmıştır. 8 1 Yanıtla
  • Neco: Muz Cumhuriyeti 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: sebeb ne acaba yazık 2 3 Yanıtla

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