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Devre mülk şebekesi çökertildi, 16 kişi kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Devre mülk şebekesi çökertildi, 16 kişi kıskıvrak yakalandı

Bursa'da kurulan paravan şirket aracılığıyla devre mülk sahiplerini dolandıran 16 kişilik şebeke, polis tarafından çökertildi. Şüpheliler, Katarlılar ve Suudi Arabistan'dan gelen turistlere devre mülklerini kiralayacaklarını söyleyerek vatandaşları dolandırmış ve paralarına el koymuşlardır. Operasyon sonucunda 16 kişi gözaltına alınmış, 4 kişi tutuklanmış ve diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Devre mülk şebekesi çökertildi, 16 kişi kıskıvrak yakalandı
17.01.2024 - 22:44,  Güncelleme: 22:47
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Devre mülk şebekesi çökertildi, 16 kişi kıskıvrak yakalandı

Devre mülkleri Katarlılar ve Araplara kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran devre mülk şebekesi çökertildi

Seçtikleri kurbanlara kod isim verdiler, polisten kaçamadılar

Bursa merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Şüphelilerin ayrıca mağdurların mobil bankacılık şifrelerini alarak nakit para ve kredi de çektikleri ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da kurdukları paravan şirket sayesinde, yüksek kar vaad ederek devre mülk sahiplerini dolandıran 16 kişilik şebeke Bursa polisi tarafından çökertildi. "Devre mülklerinizi Katarlılar ve Suudi Arabistan'dan gelen turistlere kiralayacağız" diyerek onlara gayrimenkullerini sattıran ve paralarına el koyan şüpheliler 8 ilde eş zamanlı operasyonla yakalandı. Zanlıların kurbanlarına conf, up, deal gibi kod isimler verdiği öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri; kendilerini devre mülk yatırımcısı olarak tanıtarak 13 kişiyi dolandıran kişilere Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle operasyon başlattı.

Şüphelilerin, kurbanları arayarak kendilerini devre mülk yatırımcısı veya devre mülk şirket sahibi olarak tanıttığı, devre mülklerine Arap ve Katarlı vatandaşların talip olduğunu ve yüksek bir fiyata satarak kar elde edebileceklerini söyledikleri ve güven duygusunu kazandıkları tespit edildi.

Kurbanlarına kod isim verdiler

Şebekenin vekaletname alarak müştekilerin devre mülklerini sattıkları ve paralarına el koydukları ortaya çıktı. Çete üyelerinin vekalet aldıkları kurbanlarını sınıflandırarak kendi aralarında conf, up, deal gibi kod isimleri verdikleri ve kurbanların sözleşmede yazan maddeleri okumalarına bile fırsat vermeden çok sayıda belgeyi imzalattıkları öğrenildi.

Promosyon kodu gibi çeşitli bahaneler ile mobil banka uygulamalarına girdiler

Çete üyelerinin, kurbanlarından mobil bankacılık şifrelerini alarak hesaplarından nakit para ve kredi de çektikleri bildirildi. Çok sayıda müştekinin başvurusu üzerine 8 ilde operasyon başlatan Bursa Polisi 16 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda şebeke üyelerinin suç işlerken kullandıkları düşünülen cep telefonu, laptop, sim kartı, hafıza kartı, çok sayıda dijital materyal ve 4 kutu uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanırken geriye kalan 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Devre mülk şebekesi çökertildi, 16 kişi kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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