Didim\'de Arızalı Botta 13 Göçmen Kurtarıldı

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Aydın'ın Didim ilçesinde arızalanarak sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN