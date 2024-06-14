Didim'de yangın söndürme uçağı suya sert iniş yaptı - Son Dakika
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Didim'de yangın söndürme uçağı suya sert iniş yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, su aldığı esnada sert iniş yaparak kırıma uğradı. Uçaktaki pilot ve 2 personel ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üç personelin sağlıklı şekilde kurtarıldığını açıkladı.

14.06.2024 17:40
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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağının su aldığı esnada sert iniş yapmasının ardından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır" dedi.

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağı, Bafa Gölü'nde su aldığı esnada sert iniş yaparak kırıma uğradı. Su üstünde asılı kalan uçaktaki pilot ve 2 personel ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Tarım ve Orman bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı paylaşımda "Aydın Didim'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Didim'de yangın söndürme uçağı suya sert iniş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim'de yangın söndürme uçağı suya sert iniş yaptı - Son Dakika
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