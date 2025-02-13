Dini Duyguları Sömürerek Dolandırıcılık İddiası

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dini duyguları sömürerek dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Viyana'da yaşayan bir çift, bir televizyon programına çıkarak Manavgat'ta bir kişi tarafından çeşitli büyü vaatleriyle 31 bin 960 euro dolandırıldıklarını iddia etti. Yayını ihbar kabul eden Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde A.Z. ile eşi B.Z., kız kardeşi G.Z. ve asistanı H.T. önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ANTALYA