Dini Nikahlı Eşini ve Çocuklarını Öldüren Adama Ceza - Son Dakika
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Dini Nikahlı Eşini ve Çocuklarını Öldüren Adama Ceza

Dini Nikahlı Eşini ve Çocuklarını Öldüren Adama Ceza

Hatay'da Turgay Kaya, dini nikahlı eşi ve iki çocuğunu öldürmekten 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

15.11.2024 10:29
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Hatay'da dini nikahlı hamile eşini ve iki çocuğunu öldüren şahıs, yargılandığı mahkemede üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Mehtap Sert, sanığın anneyi ağaca bağlayarak av tüfeğiyle önce evlatlarını, sonra da hamile kadını öldürdüğünün ortaya çıktığını söyledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz şubat ayında meydaan gelen olayda, 7 aylık hamile olan Selma Abacı (33) ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'nın cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylası'nda çukura gömülmüş halde bulunmuştu. Av tüfeğiyle vurulan 3 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından olayın faali baba Turgay Kaya, JASAT ekipleri tarafından yakalanmıştı. Kaya'nın Selma Abacı'nın dini nikahlı eşi olduğu ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Turgay Kaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Kaya, mahkemede çocukların babası olduğunu kabul ederken, cinayetleri kendisinin gerçekleştirmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık Kaya'yı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"Selma Abacı'yı ağaca bağlayıp katletmiş, çocukları da onun gözünün önünde av silahıyla vurarak öldürmüştü"

Abacı ailesinin avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2024 tarihinde 7 aylık hamile Selma Abacı, 2 yaşındaki Kerim ve 1 yaşındaki Azad'ın kaybolduğuna dair annesi tarafından bir ihbarda bulunuldu. İhbar neticesinde günlerce yapılan arama sonucunda jandarmanın annenin 'Bu öldürmüştür' dediği Turgay Kaya'yı takip etmesi neticesinde olay ortaya çıktı. Gerçekten de yaylaya götürerek Selma Abacı'yı ağaca bağlayıp katletmiş, çocukları da onun gözünün önünde av silahıyla vurarak öldürmüştü. Ölüleri yok etmek için gübre taşırken jandarmanın takibi sonucunda ele geçirildi. Yakalandıktan sonra gözaltı aşamasında ilk olarak suçunu itiraf etti. Mütalaada kendisi hakkında TCK 82. maddenin canavarca hisle dini nikahlı eşi hamile Selma Abacı'yı ve kendini koruyamayacak derecede çocukları öldürmekten 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Depremden kaynaklı başka bir cezaevine nakledildi, İskenderun Cezaevi'nde değil" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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