Diyarbakır\'da Bayram Denetimleri Artıyor

Diyarbakır'da trafik polislerinin bayram tatilinde denetimleri artıyor.
Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri için çeşitli denetim yöntemleriyle 9 günlük tatil boyunca çalışmaların artarak devam edeceği bildirildi. Trafik ekipler, sürücülere güvenlik yolculuk konunda uyarılarda bulundu. - DİYARBAKIR
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