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Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan ismi öğrenilemeyen bir kişi ateşlediği tabancayla H.N. ile A.N.'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.