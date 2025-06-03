Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi 41. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, olay yeri ve bir araçta inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.