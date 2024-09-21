Diyarbakır'da Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Diyarbakır\'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Diyarbakır'da otomobil ve minibüs çarpıştı, 1'i bebek 9 kişi yaralandı, inceleme sürüyor.

21.09.2024 15:29
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Diyarbakır'da otomobil ile şehir içi minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1'i bebek, 9 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı Tekel Kavşağı'nda B.Y. idaresindeki 33 K 0076 plakalı otomobil ile S.G. idaresindeki 21 M 0129 plakalı şehir içi minibüsü çarpıştı. Kazada, 1'i bebek 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika

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