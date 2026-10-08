Diyarbakır Kayapınar\'da otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı, ölü ve yaralı yok

Diyarbakır'da otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay, Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, hızını alamayarak belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.