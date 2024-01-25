 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Doçent, boşanmadan bir gün önce katliam yapmış İzmir'de cinayete kurban giden anneanne ve torununun cenazeleri teslim alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Doçent, boşanmadan bir gün önce katliam yapmış İzmir'de cinayete kurban giden anneanne ve torununun cenazeleri teslim alındı

İzmir'de kanser tedavisi gören bir öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki eşi, kızı ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan anneanne ve torunun cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Katliam yapan Yılmaz'ın bugün eşiyle boşanma davası olduğu ortaya çıktı.

25.01.2024 - 13:48,  Güncelleme: 13:49
Abone Ol

Doçent, boşanmadan bir gün önce katliam yapmış

İzmir'de cinayete kurban giden anneanne ve torununun cenazeleri teslim alındı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, kanser tedavisi gören öğretim görevlisinin kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşini ağır yaraladığı, öz kızı ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar ettiği olayda otopsi işlemleri tamamlanan anneanne ve torununun cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Dün katliam yapan Doçent Doktor Yusuf Yılmaz'ın bugün eşiyle boşanma davası olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 838 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 CHH 823 plakalı otomobil ile sokağa gelen Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan kanser hastası Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), boşanma aşamasındaki eşi İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Derya Uzelli Yılmaz (38), kız çocuğu Linda Yılmaz ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'nin (63), bindikleri araca ve genç kadının ailesiyle yaşadığı eve tabancayla art arda ateş etti. Evde bulunan kayınpederin mermilerden sakındığı ve olayda yara almadığı öğrenildi.

Genç kadının tedavisi sürüyor

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde; araçta bulunan ve vücuduna mermi isabet eden yaralılardan anneanne Dilek Uzelli ile torunu 4 yaşındaki Linda Uzelli ve silahla intihar eden Yusuf Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının tedavisinin öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boşanma davasından bir gün önce katliam yapmış

Yusuf Yılmaz'ın aracında yapılan aramada ise 4 tane tabanca bulunduğu belirtildi. Ayrıca, otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Yılmaz'ın cenazesinin dün yakınları tarafından teslim alındığı ve cenazenin bugün Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Dün katliam yapan Doçent Doktor Yusuf Yılmaz'ın bugün eşiyle boşanma davası olduğu ortaya çıktı.

Anneanne ve torununun cenazeleri teslim alındı

Öte yandan, Yusuf Yılmaz'ın yakınlarına teslim edilmeyen anneanne ve torununun cenazeleri, otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından kız tarafının yakınlarına teslim edildi. Cenaze namazının ikindi namazını müteakip Bornova Ata Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

Doçent, boşanmadan bir gün önce katliam yapmış İzmir\'de cinayete kurban giden anneanne ve torununun cenazeleri teslim alındı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yusuf Yılmaz, İzmir, Olay, İzmir, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Doçent, boşanmadan bir gün önce katliam yapmış İzmir'de cinayete kurban giden anneanne ve torununun cenazeleri teslim alındı - Son Dakika


18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması

Son Dakika
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:03:53. #1.12#
SON DAKİKA: Doçent, boşanmadan bir gün önce katliam yapmış İzmir'de cinayete kurban giden anneanne ve torununun cenazeleri teslim alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement