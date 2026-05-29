Doğalgaz Kaçağı İhbarı Yanlış Alarm Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğalgaz Kaçağı İhbarı Yanlış Alarm Çıktı

Doğalgaz Kaçağı İhbarı Yanlış Alarm Çıktı
29.05.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da doğalgaz kaçağı ihbarı hastane bahçesindeki oksijen tankından kaynaklandı. Herhangi bir kaçağın olmadığı tespit edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde doğalgaz kaçağı ihbarı ekipleri harekete geçirirken, gerçek ekiplerin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 2258 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eski Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bahçesinde bulunan oksijen tankından gaz çıktığını gören vatandaşlar, doğalgaz kaçağı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kaçağın doğalgaz kaynaklı olmadığını hastane bahçesindeki oksijen tankından geldiğini tespit etti. Hastane binasında bulunan görevliler ile görüşen ekipler, tankta biriken basıncın boşaltılması için görevliler tarafından basınç vanasının açıldığını ve kaçağın olmadığını öğrendi. Herhangi bir kaçağın olmadığının belirlenmesinin üzerine vatandaşlar derin bir nefes alırken, gerekli önlemlerin alınması için hastane personeli bilgilendirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Hastane, Efeler, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğalgaz Kaçağı İhbarı Yanlış Alarm Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Montella bombası Fenerbahçe'den Montella bombası
Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızına göz dikti Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Mehmet Topal’a Avrupa’dan talipler artıyor Mehmet Topal'a Avrupa'dan talipler artıyor
Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 16:19:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Doğalgaz Kaçağı İhbarı Yanlış Alarm Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.