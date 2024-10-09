Dolandırıcı Y.C. Edremit\'te Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında dolandırıcılık suçundan 11 yıl 5 ay 10 gün hapis kararı bulunan Y.C. jandarma tarafından yapılan teknik takip sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu. Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında 11 Yıl 5 Ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. B.'nin (40) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik takip sonucunda Edremit ilçesi Avcılar Mahallesinde bulunan zeytinlik arazide zeytin toplamak için geleceği bilgisinin alınması üzerine, adli makamlarla gerekli koordine kurularak icra edilen operasyonda firari Y.B. yakalandı. Yakalanan Y.B. sevk edildiği adli kurumlarca tutuklanarak Burhaniye T Tipi Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR