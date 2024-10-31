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Dolandırıcı Yakalandı

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Araç camı satma vaadiyle 54 kişiyi dolandıran şahıs, Kocaeli'nde yakalandı ve tutuklandı.

31.10.2024 20:59
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17 ilde 54 kişiyi dolandıran şahıs yakayı ele verdi

KASTAMONU - Araç camı satma vaadiyle ağına düşürdüğü 54 kişiyi toplam 753 bin lira dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç camı almak isteyen kişileri kapora veya ürünün ücretini alarak dolandıran Ü.C. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Art arda gelen şikayetler üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekibin çalışmaları neticesinde Ü.C. isimli şahsın Kocaeli'de olduğu tespit edildi. Şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahsın 17 ilden 54 kişiyi toplam 753 bin 211 TL dolandırdığı tespit edildi.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

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