Dolandırıcılık Şüphelisi 4. Kattan Atladı - Son Dakika
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Dolandırıcılık Şüphelisi 4. Kattan Atladı

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İstanbul Maltepe'de dolandırıcılık şüphelisi 4. kattan atlayarak hayatını kaybetti.

05.04.2025 17:57
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60'tan fazla suç kaydı olan dolandırıcılık şüphelisi 4. kattan atladı

İSTANBUL - Maltepe'de bir iş merkezinin ofisinde polisten saklanan dolandırıcılık şüphelisi, kendisini 4'üncü kattan aşağı attı. Hayatını kaybeden şüphelinin 60'dan fazla suç kaydı olduğu öğrenilirken, vatandaşların yere düşen adama kalp masajı yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Maltepe'de bulunan bir iş merkezinde dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Pendik'te bir dolandırıcılık olayının şüphelisi olan ve polis tarafından aranan Çetin Akkaya, iş merkezinde kızı ve damadının kiraladığı ofiste bir süredir saklanmaya başladı. Yaptıkları incelemeler neticesinde Akkaya'nın saklandığı yeri tespit eden polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için ofise geldi. Kapıda polislerin olduğunu fark eden Akkaya, ofisin kapısını kilitleyerek polisin içeri girmesini engelledi. Polisten kaçamayacağını anlayan Akkaya, iş merkezinin 4'üncü katındaki ofisin camından aşağı atladı. Çevredeki vatandaşlar gürültüyü duyarak Akkaya'nın yanına koştu. İhbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, Akkaya'ya çevredekiler tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Akkaya'nın 60'dan fazla suç kaydının olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, yaralıya yerde kalp masajı yapıldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dolandırıcılık Şüphelisi 4. Kattan Atladı
Kaynak: İHA

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