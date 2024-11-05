Drift Atan Tofaşçıya 32 Bin TL Ceza

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Trafiği hiçe sayarak drift atan Tofaşçı'ya 32 bin TL ceza

HATAY - Hatay'da trafiği hiçe sayarak drift atan ve güvenlik kamerasına yakalanan Tofaş sürücüsüne 32 bin 233 TL trafik cezası uygulandı.

İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde trafiğin yoğun olduğu caddede kendi canını ve diğer araçları hiçe sayan Tofaş sürücüsü cadde ortasında drif attı. O anlarsa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşananlar üzerine inceleme başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasından otomobili ve sürücüyü tespit etti. Şahsa; drift atmaktan 32 bin 233 TL ceza uygulandı ve ehliyetine de 2 ay el koyuldu.