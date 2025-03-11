Drift Yapan Sürücülere 96 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Drift Yapan Sürücülere 96 Bin TL Ceza

Isparta'da sosyal medyada drift görüntüleri paylaşan iki sürücüye toplam 96 bin 756 TL ceza kesildi.

11.03.2025 22:57
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Sosyal medyada paylaşılan drift, sürücülerine pahalıya patladı

ISPARTA - Isparta'da sosyal medyada drift yaptığı görüntüleri paylaşılan iki araç sürücüsü, tespit edilerek toplam 96 bin 756 TL idari para cezası uygulandı.

Isparta'da 7 Mart 2025 tarihinde iki araç sürücüsünün drift attığı görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinde paylaşılmasının ardından, emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda sürücülerin kimlikleri ve araç plakaları tespit edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında her iki sürücüye toplam 96 bin 756 TL idari para cezası uygulanırken, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Drift Yapan Sürücülere 96 Bin TL Ceza - Son Dakika

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