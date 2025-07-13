Düğün Konvoyuna Ceza

Üsküdar'da düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 6 sürücü hakkında, 26 bin 992 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Üsküdar'da düğün konvoyu yapan bir grubun yolu kapatarak oyun oynadığı görüntülerin sosyal medyada platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 12 Temmuz 2025 tarihinde Üsküdar ilçesi Gazi Caddesi üzerinde tünel içerisinde konvoy yaparak trafik akışını engelleyen ve kimlik bilgileri tespit edilen Y.V., M.A.U., U.S., H.K., Ö.B. ile H.Ş. isimli araç sürücüleri yakalandı.

6 sürücüye 27 bin lira para cezası

Konu ile ilgili yakalanan 6 araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Tehlikeli şerit değiştirmek, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yükümlülüklere uymamak", "Araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak", "Taşıt yolu üzerinde duraklamak", "Taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması, "Saygısızca araç kullanmak" ve "Emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden olmak üzere toplamda 26 bin 992 TL idari para cezası kesildi. Puan aşımı nedeniyle U.S. isimli araç sürücüsünün sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca araç sürücülerine "Kara Ulaşım Araçlarının Hareket Etmesini Engellemek" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL