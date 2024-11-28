Düğün Magandası Tutuklandı

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Maganda jandarmadan kaçamadı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 ay önce Elbistan ilçesinde evinin önünde otururken kafasına yorgun merminin gelmesi sonucu hayatını kaybeden şahsı, düğünde havaya ateş açarak öldürdüğü öne sürülen bir kişiyi yakaladı. Şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay 8 Ağustos 2024 günü Elbistan ilçesi Çiçek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre evinin önünde sata 18: 20 sularında oturan Kevser Bozkurt, başına gelen yorgun mermi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ateş açanı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada olayın olduğu için yakınlarda düğün olduğunu ve düğünde 6 kişi de silah olduğunu tespit etti. Ekipleri 26 Kasım günü bu tespitlerin ardından 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin alınan ifadesi ve mermi çekirdeği örneğinden yola çıkarak yapılan çalışmada gözaltına alınan 6 şüpheliden G.T. isimli şahsın silahından çıkan merminin Bozkurt'a isabet ettiği belirlendi. Ayrıca 6 şüpheliden A.A. ve H.Ç.'nin de düğün esnasında havaya ateş ettiği belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda da düğünde kullanılan silah ele geçirildi. Düğünde havaya ateş açanlara "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan Bozkurt'u öldüren şüpheliye ise "adam öldürmeden" işlem yapıldı. Bozkurt'u öldüren şüpheli G.T. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.