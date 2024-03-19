Düzce'de 1 haftada 8 bin araç denetlendi, bin 417 araca 671 bin lira ceza - Son Dakika
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Düzce'de 1 haftada 8 bin araç denetlendi, bin 417 araca 671 bin lira ceza

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Düzce'de polis ekipleri Ramazan ayında da kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, denetlenen 8 bin 96 araçtan bin 417'sine cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde toplamda 671 bin 159 lira cezai işlem uygulanırken, 16 bin 587 kişi sorgulandı ve 30 aranan şahıs gözaltına alındı. Ayrıca 110 araç trafikten men edildi.

19.03.2024 02:49  Güncelleme: 02:52
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1 haftada 8 bin araç denetlendi

Bin 417 araca 671 bin lira ceza

DÜZCE - Düzce'de polis ekipleri Ramazan ayında da kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, denetlenen 8 bin 96 araçtan bin 417'sine cezai işlem uygulandı.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında da denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Ramazan'ın başladığı 11 Mart'tan itibaren yapılan trafik denetimlerinde 94 okul servisi, 281 motosiklet ve 7 bin 721 araç olmak üzere toplam 8 bin 96 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kural tanımayan bin 417 araç ve sürücüye toplamda 671 bin 159 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan kontrollerde 16 bin 587 kişi sorgulanırken, 30 aranan şahıs gözaltına alındı. Uygulamalarda 110 araç ise trafikten men edildi.

Düzce\'de 1 haftada 8 bin araç denetlendi, bin 417 araca 671 bin lira ceza
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de 1 haftada 8 bin araç denetlendi, bin 417 araca 671 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 1 haftada 8 bin araç denetlendi, bin 417 araca 671 bin lira ceza - Son Dakika
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