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Düzce'de 193 araca 340 bin 762 lira ceza - Son Dakika
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Düzce'de 193 araca 340 bin 762 lira ceza

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan radar kontrolünde hız limitlerini aşan 193 araca toplamda 340 bin 762 lira idari para cezası kesildi. D-100 ve D-655 karayollarında gerçekleştirilen denetimlerde hız sınırını ihlal eden sürücülere cezalar uygulandı. Trafik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Düzce\'de 193 araca 340 bin 762 lira ceza
16.12.2023 - 10:06,
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Düzce'de polis ekiplerince yapılan radar kontrolünde hız limitlerini aşan 193 araca 340 bin 762 lira idari para cezası kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol ve hız sınırı denetimleri devam ediyor. Bu çerçeve de kaza oranının yüksek olduğu D-100 ve D-655 karayolları üzerinde radar denetimi yapıldı. İki gün boyunca üst üste gerçekleşen denetimlerde 193 araca toplamda 340 bin 762 lira idari para cezası kesildi. Ekiplerin hız denetimleri aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Son Dakika

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