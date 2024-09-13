Düzce'de Bodrum Katında Kötü Koku, Cesetle Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Bodrum Katında Kötü Koku, Cesetle Sonuçlandı

Düzce'de bir apartmanın bodrum katında kötü kokular nedeniyle yapılan incelemede ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.09.2024 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binadan gelen kötü koku ceset çıktı

DÜZCE - Düzce'de 5 katlı binanın bodrum katında kötü kokular alan apartman sakinleri durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Kokunun sebebini araştıran zabıta ekipleri cesetle karşılaştı.

Olay Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre mahalle arasında çocuklar binanın etrafında kötü kokular yayıldığını duyunca durumu ailelerine bildirdi. Kötü kokunun hayvan leşi olabileceğini düşünen vatandaşlar durumu Zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler binanın bodrum katında inceleme yaptığı esnada cesetle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Mahalleli sokağa döküldü

Olayın duyulması ile birlikte mahalleliler sokağa döküldü. Kötü kokunun mahalleye yayılması ile bir çok kişi maske takarken, polis ekipleri binanın dört bir yanında geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalarda cesedin çürümeye başlamasından ötürü tanınmayacak dereceye geldiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ceset kimlik tespitinin yapılması için morga kaldırılacak.

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Bodrum, Yaşam, Düzce, Hukuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Bodrum Katında Kötü Koku, Cesetle Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:39:33. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Bodrum Katında Kötü Koku, Cesetle Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement