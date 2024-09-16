Düzce'de Tırın Dorsesi Alev Alev Yandı

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Tırın dorsesi alevlere teslim oldu

DÜZCE - Düzce'de balataları tutuşan tırın dorsesi alev alev yandı.

Olay, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırın dorse kısmında balataları tutuşan lastikler alev topuna döndüğünü fark eden sürücü aracını emniyet şeridine çekerek, kupayı dorseden ayırıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu esnada alevler ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri kısa süre de söndürerek yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle tek şeritten verilen yol alevlerin söndürülmesinin ardından normal seyrine döndü.