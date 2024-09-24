Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Düzce'de polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan baskınlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çay Mahallesinde operasyon gerçekleştirdi. Bu çerçevede Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan O.O.Ö. ve İ. G. isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 6 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde kullanımı ve satımına yönelik aparatlar ve 1 adet kelebek tabir edilen bıçak ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti Yapmak suçundan işlem gören O. Ö. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ. G. isimli şahıs ise Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Ayrıca Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE