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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 4 kişi uyuşturucu madde satıcısı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyonda bonzai-metamfetamin karışımı, sentetik kannabinoid, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
15.12.2023 - 21:10,
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Düzce'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan uygulamada 4 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokaklarda torbacılara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan uygulamalarda H.A., E.Y., F.K. ve O.K. yakalandı. Şahısların kaldıkları otel odası ve üzerlerinde yapılan denetimlerde 0,65 gram bonzai-metamfetamin karışımı, 2,30 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,80 gram metamfetamin ve 7,65 milimetre ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslardan 2'si tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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