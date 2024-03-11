E5 Karayolu\'nda iftar saatinde sürücüler arasında çekiçli bıçaklı kavga kamerada

İzmir'de Bir Kişi Eşini Pompalı Tüfekle Vurarak Öldürdü, Sonrasında İntihar Etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, Tamer Yurtkal isimli bir kişi eşi Zahide Yurtkal'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Tartışma sırasında çıkan saçmalardan çiftin 17 yaşındaki kızı da yaralandı. Karı-koca hayatını kaybederken, kızları ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve Zahide Yurtkal'ın eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.