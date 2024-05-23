Edirne\'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 21 muhtelif uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalar çerçevesinde Meriç ilçesine bağlı Umurca köyü sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 21 muhtelif uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE
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