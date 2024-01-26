Edirne\'de bir apartmanın duvarı devrildi, genç kadın hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın merdiveninde yaptığı temizliğin ardından bahçeye çıkan 27 yaşındaki Melike Dölçek, üzerine duvar devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi Garip Baba Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda merdiven temizliğini yapan Melike Dölçek, temizliğin ardından apartmanın arka bahçesine çıktı. Bu sırada Dölçek'in üzerine binanın yanında bulunan tuğla örülü duvar devrildi.

Duvarın altında kalan Melike Dölçek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Dölçek, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, Melike Dölçek'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. - EDİRNE