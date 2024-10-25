Edirne'de çakar lambalı otomobile 12 bin 800 lira ceza kesildi
EDİRNE - Edirne'de usulsüz çakar lamba kullanan ve trafiğe çıkan otomobil sürücüsüne 12 bin 800 lira para cezası kesildi.
Edirne'de usulsüz çakar lamba kullanan otomobil ile trafiğe çıkan 22 ADU 137 plakalı otomobil sürücüsü vatandaşların ihbarı üzerine takibe alındı. Harekete geçen trafik polisleri usulsüz çakar lamba kullanan otomobili sürücüsü ile beraber kısa süre içinde yakaladı.
Usulsüz çakar lamba kullanan otomobil tespit edildikten sonra sürücüsüne toplamda 12 bin 800 lira idari para cezası uygulandı ve çakar lambalar söktürüldü.
Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Çakar Lamba Cezası: 12.800 TL - Son Dakika
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