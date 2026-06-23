Edirne'de FETÖ/PDY Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Edirne'de FETÖ/PDY Operasyonu: 1 Tutuklama

23.06.2026 15:14
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Edirne'de yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisinden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekiplerince durdurulan bir araçta yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisinden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, İpsala istikametine giden E.C. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta bulunanların kimlik kontrollerinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak istedikleri belirlenen S.A.Ç., B.D. ve C.E. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A.Ç. tutuklanırken, B.D. ve C.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Edirne, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de FETÖ/PDY Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de FETÖ/PDY Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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